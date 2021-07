ASSE - Mercato : l'Argus été 2021 des joueurs de Claude Puel (2/2)

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Milieux :

Yvan Neyou (24 ans)

S'il est révélé cette saison à l'ASSE et dispose d'un contrat de longue durée (2024), le milieu de terrain demeure une valeur marchande fragile qui attend d'être confirmée par une deuxième saison pleine en Ligue 1. Sa présence probable à la CAN avec le Cameroun peut jouer sur les clubs intéressés.

Estimation Transfermarkt : 5 M€

Estimation CIES : 7-10 M€

Notre estimation : 6-7 M€

Assane Dioussé (23 ans)

De retour de son prêt à Ankaragücü où il était utilisé comme joker, le Sénégalais est aujourd'hui très loin de sa valeur initiale lors qu'il avait signé en provenance d'Empoli (5 M€). A un an de la fin de son contrat, Dioussé est dans l'impasse.

Estimation Transfermarkt : 1,1 M€

Estimation CIES : N.A

Notre estimation : invendable

Lucas Gourna-Douath (17 ans)

C'est assurément la meilleure valeur marchande de l'ASSE. Pas encore majeur (ce sera le cas le 5 août), le « Pogba du Forez » a déjà gratté pas mal de temps de jeu (30 apparitions en L1). Sous contrat jusqu'en juin 2023 et tout proche d'une prolongation, Gourna est déjà suivi par plusieurs gros clubs anglais (Chelsea notamment). Sa cote s'en ressent. Une offre « hors marché » à la Fofana n'est pas à exclure dès cet été.

Estimation Transfermarkt : 12 M€

Estimation CIES : 7-10 M€

Notre estimation : 15-20 M€

Mahdi Camara (23 ans)

Probable capitaine de l'ASSE la saison prochaine, sous contrat jusqu'en juin 2024, l'ancien Lavallois a pris du galon dans l'effectif de Claude Puel. L'intéressé suscite de l'intérêt et son âge combiné à son expérience (une soixantaine de matchs en pro depuis deux ans) en fait une valeur refuge sur ce Mercato.

Estimation Transfermarkt : 5 M€

Estimation CIES : 10-15 M€

Notre estimation : aux alentours de 10 M€

Zaydou Youssouf (21 ans)

Lié aux Verts jusqu'en juin 2023, l'ancien Bordelais a vécu sa saison de transition à se remettre d'une grave blessure et Claude Puel compte sur lui pour prendre du volume en 2021-22. Sa cote n'est pas optimale mais il n'est pas exclu que les Verts cherchent à le prolonger pour mieux le valoriser dans un an. N'oublions pas que le « Zayd' » n'a que 21 ans...

Estimation Transfermarkt : 5 M€

Estimation CIES : 4-7 M€

Notre estimation : 4-5 M€

Aïmen Moueffek (20 ans)

S'il n'a pas suffisamment joué aux yeux de beaucoup l'an passé (20 apparitions, 822 minutes), le Franco-marocain a convaincu les observateurs de son potentiel. Naples et des formations de Bundesliga se sont intéressés à lui avant qu'il ne prolonge jusqu'en juin 2024. S'il y a des offres, l'ASSE peut se permettre de faire monter les prix et de sortir des cotes du marché le concernant...

Estimation Transfermarkt : 2 M€

Estimation CIES : 4-7 M€

Notre estimation : 8-10 M€

Attaquants / Ailiers :

Adil Aouchiche (18 ans)

S'il n'a pas encore explosé comme espéré dans le Forez, l'ancienne pépite du centre de formation du PSG a quand même emmagasiné énormément d'expérience et de temps de jeu (35 apparitions, 2 buts, 5 passes décisives). Cet été, à deux ans de la fin de son contrat (2023), il est peu probable qu'un club ne fasse sauter la banque pour le natif du Blanc-Mesnil mais il demeure suivi, coté et estimé.

Estimation Transfermarkt : 10 M€

Estimation CIES : 10-15 M€

Notre estimation : 10-15 M€

Ryad Boudebouz (31 ans)

Avec un salaire avoisinnant les 200 000€ brut par mois et une dernière année de contrat restante, l'Algérien fait partie des cibles prioritaires du dégraissage souhaité par les Verts. Cela se ressentira forcément sur le tarif que la direction stéphanoise se montrera sans doute plus conciliante sur le montant du transfert... pouvant même aller jusqu'à discuter d'une indemnité très symbolique (voir même de pas d'indemnité du tout!).

Estimation Transfermarkt : 2,2 M€

Estimation CIES : inférieur à 1 M€

Notre estimation : 0-1 M€

Bilal Benkhedim (20 ans)

Même si Claude Puel ne lui donne pratiquement pas d'espace d'expression (72 minutes l'an passé), le milieu offensif doit prolonger son bail au delà de juin 2022. Il devrait cependant être difficile de monnayer sa vente, sinon à s'entendre sur un prêt d'une saison.

Estimation Transfermarkt : 1 M€

Estimation CIES : inférieur à 1 M€

Notre estimation : invendable

Denis Bouanga (26 ans)

A deux ans de la fin de son contrat (2023), le Gabonais n'est pas fermé à l'idée d'un départ. Sa saison ayant été moins clinquante que la première (36 matches, 7 buts, 4 passes décisives), l'ASSE devrait réclamer moins de 15 M€. Plusieurs clubs de L1 (Lens, OM, Rennes) ont pris des renseignements. Des formations étrangères (Olympiakos) également.

Estimation Transfermarkt : 9 M€

Estimation CIES : 7-10 M€

Notre estimation : 8-10 M€

Arnaud Nordin (23 ans)

L'ailier stéphanois est un cas sensible. Les discussions autour de sa prolongation de contrat (actuellement lié à l'ASSE jusqu'en 2022) patinent et la direction du club, qui n'est plus en position de force et risque de le voir partir libre en janvier 2022, réfléchit forcément à sa vente mais à quel tarif ? Présent dans le groupe France aux JO, Nordin dispose d'une belle vitrine pour jouer sur sa valeur marchande. Strasbourg et des clubs de Bundesliga sont à l'affût.

Estimation Transfermarkt : 5 M€

Estimation CIES : 4-7 M€

Notre estimation : 3-5 M€

Maxence Rivera (19 ans)

Apprécié de Claude Puel qui l'a fait prolonger jusqu'en 2024, le jeune ailier n'a pas encore la consistance ni la régularité pour être monnayé au prix fort. Sa cote s'en ressent.

Estimation Transfermarkt : 2,5 M€

Estimation CIES : 1-2 M€

Notre estimation : 2 M€

Wahbi Khazri (30 ans)

Gros salaire (280 000€ brut par mois), faible durée de contrat (2022)... Le Tunisien est quasiment dans la même situation que Ryad Boudebouz à la petite différence qu'il a fini la saison en trombe dans la peau d'un titulaire et qu'il a aussi coûté cher en transfert à son arrivée (7 M€). Un jeu d'équilibre sur le tarif réclamé pourrait donc se jouer en fonction des éventuelles propositions et du timing de celles-ci. S'il reçoit tardivement dans l'été un pont d'or permettant à l'ASSE d'économiser beaucoup d'argent, il se murmure même qu'il pourrait être libéré de son contrat.

Estimation Transfermarkt : 4,5 M€

Estimation CIES : 2-4 M€

Notre estimation : 0-2 M€

Charles Abi (21 ans)

Héros de la victoire en Coupe Gambardella 2019 et présenté lors de sa formation comme un « crack », le grand Charles n'a pas encore franchi le cap pour que sa valeur marchande explose. Avec seulement 4 buts en 50 apparitions, Abi doit changer de braquet s'il ne veut pas que les bons clubs qui le suivaient plus jeunes s'éloignent définitivement...

Estimation Transfermarkt : 3 M€

Estimation CIES : 4-7 M€

Notre estimation : 2-3 M€

Jean-Philippe Krasso (23 ans)

Arrivé l'été dernier en provenance d'Epinal (N2), l'ancien Merlu n'est pas parvenu à s'imposer dans le Forez lors de ses six premiers mois avant de partir retrouver la confiance au Mans (5 buts en 14 matches). Son tarif n'a pas suffisamment explosé pour qu'il devienne réellement « bankable ».

Estimation Transfermarkt : 900 000€

Estimation CIES : N.A

Notre estimation : 1 M€

Edmilson Correia (21 ans)

Lancé par Claude Puel il y a deux ans, le Guinéen n'a pas joué un seul match en 2020-21. Freiné par les blessures et sous contrat jusqu'en juin 2022 (en instance de prolongation d'un an), l'intéressé pourrait partir en prêt pour s'aguerrir. Nancy l'a mis à l'essai. Une vente paraît compliquée.

Estimation Transfermarkt : N.A

Estimation CIES : N.A

Notre estimation : invendable

