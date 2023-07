ASSE - Mercato : l’OM, le RC Lens et l’OL s’arrachent un ancien Vert bien connu du LOSC !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L’OM, le RC Lens et l’OL, trois cibles qui ciblent le même joueur et qui ont pourtant des trajectoires et des ambitions bien différentes. Mais, ces trois clubs pourraient devoir lutter pour un même joueur.

Un ancien champion de France

Auteur de 34 matchs, six buts et sept passes décisives en Ligue 1, cette saison, Jonathan Bamba est à présent libre. Selon TeamFootball, Bamba est pisté par l’OM, le RC Lens et l’OL. À l’étranger, la Fiorentina et Fulham sont également venus aux renseignements. L’occasion sans doute de passer un nouveau cap pour l’ancien stéphanois.

🚨 Info TF - Jonathan Bamba a l’embarras du choix ...



🇫🇷 Son profil est étudié à Lens, Lyon et Marseille.

🇮🇹 La Fio ne lâche pas l'attaquant tandis que 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Fulham est venu aux renseignementshttps://t.co/6lDEjY9lPy#Mercato | #RCLens | #TeamOL | #TeamOM | #forzaviola | #FFC — TeamFootball (@TeamFootballFr) July 4, 2023

