ASSE - Mercato : l'une des pistes pour oublier Livolant a fuité !

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Comme annoncé ce lundi par Jean-François Soucasse, l'AS Saint-Étienne s'est retiré de la course à la signature de l'attaquant et capitaine de l'En Avant Guingamp, Jérémy Livolant.

Soumaré dans les viseur des Verts ?

Mais alors que le président exécutif et directeur général des Verts a également annoncé que le club du Forez a activé "cinq, six ou sept" autres dossiers en attaque cet été, l'un d'eux mènerait au milieu offensif de Dijon, Bryan Soumaré, si l'on en croit les informations du journaliste de Foot Mercato, Sébastien Denis. Alors que son équipe a été reléguée en National 1 à l'issue de la saison dernière, l'ancien joueur de Sochaux se dirigerait vers un départ cet été. Un club de Ligue 1 dont le nom n'a pas filtré, le SCO d'Angers et des clubs portugais et turcs concurrenceraient l'ASSE dans ce dossier.

🚨 #exclu #ligue2 🟢🟢

▪️relégué en National avec Dijon Bryan Soumaré (6 buts- 7 pd en L2) est sur le départ mais veut rester en 🇫🇷

▪️un club portugais, un club de L1 sont à l’affût

▪️l’ASSE (après échec probable Livolant) et Angers sont très intéressés https://t.co/sloEzoS8D3 — Sébastien Denis (@sebnonda) July 25, 2023

Podcast Men's Up Life