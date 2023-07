ASSE - Mercato : la déclaration de Leautey qui en dit long sur son avenir

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

L’ASSE cible l’ailier du Amiens SC, Antoine Leautey. Le Picard s’est confié à la presse locale à propos de son avenir. Antoine Leautey a notamment évoqué la volonté de son coach, Omar Daf.

Omar Daf compte sur lui

Interrogé par le Courrier Picard, Antoine Leautey déclare : « Avec le mercato, on ne sait jamais, ça va tellement vite. Un jour on peut être là, et pas le lendemain. Pour l'instant, je suis à Amiens. Omar Daf a plusieurs fois affirmé qu'il comptait sur moi. ». L’ailier de 27 ans, conscient du fait qu’Omar Daf compte sur lui, préfère garder la tête froide et se préparer à toutes éventualités. Cependant, cette déclaration ressemble à la fermeture d’une porte pour l’ASSE…

