ASSE – Mercato : la prolongation de Charbonnier fait débat chez les Verts

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Sans l'ombre d'un doute

« Si je comprends qu'il y a débat du fait de son salaire qui sera encore important malgré sa dégressivité (50 000€ brut par mois) et des incertitudes autour de sa grave blessure alors que « Charbo » file quand même sur ses 35 ans, je trouve que ce serait un vrai manque de reconnaissance de ne pas tendre la main à l'homme qui a sauvé les Verts. L'ASSE aura-t-elle pu amorcer sa remontada sans ses buts importants face à Caen (1-1) et Niort (1-0) à l'heure où le club ligérien était encore lanterne rouge de Ligue 2 ?

Garder le « détonateur » du changement d'état d'esprit

On le sait aujourd'hui, le natif de Saint-Mandé a été le « détonateur » de la relance stéphanoise. Par son état d'esprit de combattant, il a redonné vie à un club à la dérive alors que tout semblait perdu. Fort de ses 82 buts en 208 matchs de Ligue 2 (3ème meilleur buteur de la division depuis 2007-08), Gaëtan Charbonnier sera un atout incontestable pour briguer la remontée dans l'élite, lui qui a déjà porté Angers, Reims, Brest et Auxerre et qui a la recette du succès.

A 50 000€ brut par mois, Gaëtan Charbonnier représente certes un effort mais c'est à mon sens un effort nécessaire au même titre que de prolonger Jean-Philippe Krasso (une bataille autrement plus dure à mener) ou conserver Niels Nkounkou. L'AS Saint-Etienne ne peut pas se permettre de passer dix ans en Ligue 2 et je vois en Charbonnier une garantie de plus-value sportive pour atteindre l'objectif du cycle de deux saisons. »

Alexandre CORBOZ





Je suis plus partagé

« Je suis plus partagé qu'Alexandre. Il est clair que Charbonnier a joué un rôle très important dans le redressement de l'équipe. Il l'a impulsé tout en sauvant la tête de Batlles en égalisant contre Caen et il a mis deux autres buts très importants, notamment celui de la victoire à Niort, très précieuse. L'attaquant est un leader, il a un gros caractère, un gros mental. Mais j'ai quand même quelques réserves, quelques doutes sur le bien fondé d'une prolongation. A 34 ans, comment va-t-il revenir de cette blessure, et quand ? Honnêtement, lors de ses matches disputés sous le maillot vert, je trouve que « Charbo » avait plus brillé par ses qualités de finisseur, son sang froid devant le but, que par son apport dans le jeu. Physiquement, je l'avais trouvé en dedans, en difficulté, que ce soit dans les duels ou niveau coup de reins.

Krasso me semble plus indispensable

Pour moi, l'ASSE devrait avoir d'autres priorités et il n'y a pas photo entre prolonger Charbonnier ou Krasso. L'équipe est en train de montrer qu'elle peut être performante sans l'ancien auxerrois, mais le serait-elle sans l'ancien ajaccien ? On peut en douter. Je pense que Krasso serait très difficile à remplacer, qu'il laisserait un vide immense, et que les dirigeants doivent tout mettre en œuvre pour qu'il reste. C'est sur ce dossier qu'ils devraient se concentrer. Dans l'ordre des priorités, à mon sens, Charbonnier passe après, tout comme Nkounkou et Cafaro. Mais dans l'idéal, évidemment que si l'on pouvait garder tout le monde... »

Laurent HESS