ASSE - Mercato : les Verts ont recalé un pilier de l'OM !

Dans un entretien à La Provence, Laurent Paganelli, l'ancien joueur de l'ASSE, supporter des Verts et de l'OM, explique qu'il avait eu Samuel Gigot à la MJC Avignon, et que l'actuel défenseur olympien aurait pu rejoindre le Forez...

Gigot avait été proposé à l'ASSE

"On était voisin à Avignon dans le quartier des Italiens. J'avais eu son frère Tony à la MJC. Samuel n'avait pas l'âge mais je l'ai pris quand même vers 4-5 ans. C'était en 1998, juste après la Coupe du Monde. Il courait de partout, il déglinguait tout le monde. Samu était plus petit que les autres, c'était un stoquefiche ! Je craignais de le mettre contre des minots plus âgés mais il faisait monter au grillage tous les grands dadais. Je l'ai vu partir à La Gantoise puis au Spartak Moscou. J’avais parlé de lui à Saint-Etienne et à l’OM. Je leur disais que c’était Tarzan." Et à "Paga" d'ajouter... "Je croisais son père, on en discutait. J’ai trouvé ça génial quand il a signé à Marseille. C'est une vraie fierté pour lui. Il représente le club, la région. J'aime ce style de joueur, tu peux aller à la guerre avec lui. Il mérite le brassard, je préfère 11 Gigot sur le terrain que des joueurs qui arrivent et repartent au bout d’un an."

