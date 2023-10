ASSE : Mahdi Camara donne son avis sur la remontée des Verts en Ligue 1

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Toujours aussi sympa, Mahdi Camara, et aussi amoureux des Verts... Le milieu de terrain, formé à l'ASSE, a donné une interview au site Poteaux Carrés dans laquelle il revient notamment sur son arrivée chez les pros, ses relations avec Jean-Louis Gasset et Claude Puel, et son départ, dans la foulée d'une lourde défaite contre Le Havre (0-6).

"Ils ont un bon effectif donc oui, la remontée est possible"

Le Martégal évoque aussi la confrontation à venir entre les Verts et Laval, où il avait été prêté il y a quelques années... "J'avoue que je regarde plus les matchs des Verts que ceux de Laval (rires) ! J'ai vu qu'ils faisaient un beau début de saison donc ça devrait être un beau match. Sainté revient bien, la série en cours est bonne donc ça devrait être une belle opposition. Le début de saison a été complexe mais ils ont fait le taf ces dernières semaines avec 5 victoires et 3 nuls. Ils ont un bon effectif donc oui, la remontée est possible. Après, ça me ferait bizarre de revenir à Geoffroy-Guichard avec un autre maillot mais ça me ferait plaisir de revenir dans ce stade et de voir ce que ça fait de l'autre côté ! J'ai tellement de bons souvenirs dans ce stade que j'aimerais bien y rejouer." Chiche ?

