ASSE - Mercato : nouvelle piste en Ligue 2 pour l'après-Krasso

Loïc Perrin et la cellule de recrutement de l'AS Saint-Etienne tirent tous azimuts en ce moment pour dénicher un successeur à Jean-Philippe Krasso. Et la tâche ne s'annonce pas simple puisque l'Ivoirien a terminé à la fois meilleur buteur (17) et meilleur passeur (12) du club en L2 en 2022-23. Deux pistes en Ligue 2 sont déjà explorées (le Caennais Alexandre Mendy et le Sochalien Ibrahim Sissoko) mais elles s'annoncent compliquées pour différentes raisons (Mendy a des touches en L1 et pourrait prolonger, Sissoko coûte cher). Et le journaliste Fabrice Hawkins vient d'en dévoiler une troisième...

Le CSKA Sofia a déjà fait une offre

Elle mène du côté de Grenoble et de Matthias Phaëton. Âgé de 23 ans, cet attaquant guadeloupéen, qui dispute actuellement la Gold Cup, a frappé à 9 reprises et délivré 2 passes décisives la saison passée. Son potentiel est grand, tout comme la possibilité de réaliser une belle plus-value en cas de vente dans quelques années. Mais Hawkins précise que le CSKA Sofia a déjà proposé 2 M€ plus des bonus au GF38. Et qu'en plus des Bulgares, les Young Boys de Berne le suivent aussi. Une grosse concurrence pour les Verts...

