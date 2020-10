ASSE – Mercato : Saliba recasé avec une ancienne pépite du Stade Rennais ?

Cela s'est joué à cinq minutes. Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, c'est pour quelques minutes seulement que William Saliba n'a pas pu rejoindre l'ASSE, en raison de démarches administratives qui ont pris trop de temps.

Un dossier qui peut forcément laisser des regrets aux Verts, qui auraient tenu un remplaçant fiable à Wesley Fofana, mais surtout au joueur, qui tenait là une belle occasion de se relancer. Car du côté d'Arsenal, on estime que le joueur est trop tendre pour tenter dès cette saison sa chance en Premier League.

ESPN confirme la tendance ce vendredi, détaillant même les raisons des difficultés qui attendent Saliba chez les Gunners. Mikel Arteta lui reprocherait un déficit sur les coups de pied arrêtés, mais aussi une fâcheuse tendance à trop se jeter sur les tacles. Voilà pourquoi le manager espagnol veut le voir batailler dans les joutes de Championship. Et toujours selon la même source, deux pistes se détachent. La première mène à Brentford, la seconde mène à Watford.

La deuxième destination lui permettrait de batailler immédiatement pour la remontée en Premier League. Mais aussi de croiser un autre ancien de Ligue 1. Ismaïla Sarr, l'ancienne pépite du Stade Rennais, n'a pas trouvé preneur lors de ce Mercato. Les deux hommes pourraient donc se retrouver en division inférieure durant la saison à venir.

