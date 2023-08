ASSE - Mercato : tensions à venir avec un joueur formé au club ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Samedi lors de la défaite face à Grenoble, Laurent Batlles n'a pas fait appel à Aïmen Moueffek, resté sur le banc stéphanois tout au long de la rencontre. A un an de la fin de son contrat chez les Verts, le milieu de terrain de 22 ans vivrait mal sa situation actuelle selon les informations de Peuple Vert. En cause notamment, une prolongation au point mort et son statut fragile dans le groupe de l'ASSE.

Un désaccord contractuel

Le média explique en effet que le joueur formé au club connaît des désaccords avec sa direction au sujet de son nouveau contrat. Il jugerait la dernière offre de ses dirigeants insuffisante alors que, sur le plan sportif, il a démarré la saison dans un rôle de remplaçant. Lors du match de préparation face au Clermont Foot le 22 juillet dernier, Moueffek se serait même plaint de son poste. Mais pour l'heure, rien n'indique que le torchon brûle complètement entre Sainté et son numéro 29, qui pourrait d'ailleurs voir les choses évoluer dans le bon sens prochainement, au contraire par exemple de Niels Nkounkou.

Non entré en jeu contre Grenoble, la situation de Moueffek n'est pas au beau fixe du côté du Forez. La proposition de prolongation faite par le club ne convient pas au joueur. #ASSEhttps://t.co/QMVrRA4GDV — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) August 6, 2023

Podcast Men's Up Life