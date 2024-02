ASSE : un énorme chantier estival se profile chez les Verts

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Focalisée sur le présent et plus particulièrement la course aux barrages pour remonter en Ligue 1, l’ASSE n’est clairement pas dans l’anticipation de l’avenir actuellement.

Un organigramme à reconstruire à l’été 2024… sans Dall’Oglio sur le banc ?

Il faut dire que, sans vente du club avant le 30 juin, la constitution d’un budget pour 2024-25 s’annonce compliquée. Alors qu’en coulisses, il se murmure qu’un plan social du côté de L’Etrat pourrait être la seule solution pour passer le cap de la DNCG et repartir sur une saison de plus en Ligue 2, l’organigramme sera aussi un vaste chantier.

Comme le rapporte Peuple-Vert, plusieurs membres des différents staffs du club sont en fin de contrat en juin. Cela concerne notamment Olivier Dall’Oglio chez les professionnels mais également tous les staffs du centre de formation. Le chantier s’annonce colossal mais, pour un éventuel repreneur, ça peut aussi être l’occasion de façonner le club exactement selon ses envies…

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life