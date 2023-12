ASSE – Le bilan de Denis Balbir : « Dall’Oglio vise juste à réclamer trois recrues »

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

« Avec l’ASSE, on a vécu quelques montagnes russes en ce début de saison. Cette équipe nous a donné beaucoup d’espoir à un moment donné avec une belle série, des résultats et parfois du jeu. On s’est pris à rêver avant de retomber dans le cauchemar avec la spirale négative, les défaites et le changement de coach. Au final, ça donne un début de saison en dent de scie.

« On s’est dit que les Verts pouvaient être premiers ou deuxièmes à la trêve… »

Saint-Etienne a vraiment été capable du meilleur comme du pire en ce début de saison et, malheureusement pour nous, on n’a pas eu droit à un visage régulier. Pour les supporters, ça a été particulièrement dur car, à un moment donné, on y a cru. On s’est dit que les Verts pouvaient être premiers ou deuxièmes à la trêve. Aujourd’hui, le public est un peu échaudé et on peut le comprendre…

Dans cette première partie de saison, difficile de ne pas évoquer les blessures pour justifier ce bilan. Qu’en aurait-il été sans les blessures de Gautier Larsonneur et Dylan Batubinsika à un moment charnière de la première partie de saison ? On ne le saura jamais… Sans être une excuse, cela peut aussi être une explication. Mais hors de question de se cacher derrière ça.

« Sainté a besoin de joueurs percutants, avec du volume »

Comment aborder le Mercato d’hiver quand on est l’ASSE ? Olivier Dall’Oglio a affiché des besoins précis. Il veut un attaquant de profondeur, un latéral au moins (si possible capable de jouer des deux côtés) et éventuellement un ailier en plus. Si en plus Sissoko redevient décisif et que Wadji revient enfin de blessure, je pense que le nouveau coach vise juste en réclamant ça. Sainté a besoin de joueurs percutants, avec du volume. Il faut des joueurs de couloirs qui soient aussi bons offensivement que défensivement. Il faut des joueurs à même de montrer la voie à ceux qui sont déjà en place… »

