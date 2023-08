OM – L'oeil de Denis Balbir : « Le Panathinaïkos ? Dangereux mais pas injouable »

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

« Mercredi, l'OM débute sa campagne européenne avec un déplacement périlleux sur le terrain du Panathinaïkos. Comme lorsque vous allez jouer en Turquie à Galatasaray, Fenerbahçe ou Besiktas, ce n'est jamais facile de ramener un résultat de Grèce. N'importe quelle équipe, même le PSG, serait en danger là-bas donc forcément, sur un match aller-retour avec une élimination à la clé, c'est compliqué. Surtout que l'OM affronte une équipe qui est déjà rodé et qui a sorti une bonne équipe lors du tour précédent (le Panathinaïkos a éliminé Dnipro, NDLR). Il est évident que le Pana aura le couteau entre les dents.

« L'OM n'a pas encore pris ses repères ni assimilé tous ses changements »

On l'a vu face à Leverkusen la semaine passée, l'OM n'a pas encore pris ses repères ni assimilé tous ses changements dans son effectif. En plus de ça, le gardien de but Pau Lopez est loin d'être un gage de sécurité. Comme je le disais déjà quand Jorge Sampaoli avait choisi d'en faire le remplaçant de Steve Mandanda, je trouve que c'est même le maillon faible de cette équipe. C'est quand même dommage d'être aussi fragile à ce poste-clé quand on joue la Ligue des Champions.

Si l'OM part avec un handicap car il n'est pas dans le rythme de la compétition, les Phocéens ont quand même de l'ambition et d'excellents joueurs arrivés cet été (Kondogbia, Aubameyang). Il peut compter sur des joueurs d'expérience comme Rongier ou Guendouzi pour aborder cet été délicat.

« Réparer les erreurs du passé »

Pour moi, Marseille a les armes pour résister à la furia du Pana et ramener au moins un match nul de Grèce pour ensuite aborder la rencontre retour au Vélodrome. Bien sûr que je crois en la qualification. C'est quand même Marseille et en face ce n'est pas le Bayern Munich ! Je pense qu'avec un coach comme Marcelino, l'OM tentera de prendre le jeu à son compte au stade Apostolos Nikolaïdis. Ce match s'annonce dangereux mais il n'est pas injouable.

Il est évident que l'OM vit déjà un été sous pression avec ses quatre échéances européennes du mois d'août et l'obligation de se qualifier pour la Ligue des Champions. Ce n'est pas simple mais on en serait pas là si les Marseillais n'avaient pas raté leur fin de saison dernière. Il y a eu aussi pas mal d'erreurs de l'ancien coach Igor Tudor : la mise au banc de Payet, etc. Après s'être tiré une balle dans le pied toute seule, la nouvelle équipe olympienne doit réparer les erreurs du passé ».

