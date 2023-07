OM - L’oeil de Denis Balbir : « Marseille serait bien inspiré d’accélérer son Mercato »

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

« A un peu moins d’un mois de l’entrée en lice de l’OM en tour préliminaire de Ligue des Champions, le Mercato phocéen prend du retard. Si on avait démarré fort avec l’arrivée de Geoffrey Kondogbia, c’est le statuquo depuis et ce n’est pas forcément un bon signal avec les grosses échéances qui arrivent dès le début du mois d’août. L’OM serait bien inspiré d’accélérer le mouvement. On se rend finalement compte que les choses n’ont pas toutes été anticipées. On a beaucoup de dossiers au point mort : Mattéo Guendouzi, Alexis Sanchez et d’autres encore… Je comprends l’impatience des supporters et leurs inquiétudes.

« Vitinha a déjà beaucoup de pression sur les épaules »

Cela pourrait s’accélérer après le tirage au sort (le 24 juillet, NDLR). En tout cas, il faut le souhaiter. Frank McCourt est à Marseille. Il est même allé saluer le nouveau coach Marcelino avant de voir Pablo Longoria. On sent quand même qu’en coulisses ça bouge un peu. Aujourd’hui, le marché global n’est pas spécialement actif et, forcément, cela pénalise des clubs comme l’OM qui auraient besoin d’être plus rapidement au complet que les autres. Par rapport aux échéances à venir, il ne serait pas inintéressant que Marseille boucle une ou deux recrues avant de décoller pour le stage en Allemagne durant la deuxième quinzaine du mois de juillet. On le sait, au niveau financier, l’OM a besoin de se qualifier pour la Ligue des Champions. On peut être sûr que le président Longoria fait tout pour que ça se débloque.

Aujourd’hui, avant d’aborder sa campagne de matchs amicaux et alors qu’Alexis Sanchez n’a finalement pas prolongé, l’OM ne dispose que d’un seul avant-centre : Vitinha. Six mois après son arrivée en France et après un gros transfert compliqué à assumer, le jeune Portugais a déjà beaucoup de pression sur les épaules et je trouve qu’on est dur avec lui. On ne pouvait pas non plus s’attendre à ce que Vitinha plante 15 buts dès son arrivée à Marseille sans aucune période d’adaptation ! Alors qu’il n’était qu’un « gros pari » à plus de 30 M€, on lui a collé une étiquette de crack sur les épaules. J’espère que Jean-Pierre Papin saura trouver les mots pour le rassurer et lui permettre de se libérer car, pour l’heure, il n’y a que sur lui que le club peut miser devant… »

