ASSE : Loïc Perrin trouve du réconfort… du côté de l’OL !

Coupable d’avoir séché Kylian Mbappé en finale de Coupe de France contre le PSG (0-1), Loïc Perrin et devenu l’ennemi public n°1. Le capitaine de l’ASSE a trouvé du réconfort à l’OL.

Pas un jour ne passe sans que l’information ne remonte à la surface. Vendredi, en finale de la Coupe de France, le tacle de Loïc Perrin sur Kylian Mbappé devrait valoir un forfait à l’attaquant du PSG en quarts de finale de la Ligue des champions.

🔙📺 La 103e finale de Coupe de France est disponible sur https://t.co/sH7DYgQgL0 🎙 #PSGASSE en entier, commenté par Baptiste #Girard et l’ancien Vert Adrien #Ponsard, est réservé aux abonnés https://t.co/sH7DYgQgL0 et membres du Club 12ème Homme 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 28, 2020

Le 12 août, le champion du monde (21 ans) fait tout son possible pour être prêt le jour J mais il n’est pas sûr du tout de pouvoir affronter l’Atalanta Bergame. La faute donc à un vilain tacle du capitaine de l’ASSE qui a occasionné une blessure à la cheville. Depuis, beaucoup le font passer pour un boucher en fin de cycle, oubliant qu’il s’agissait de son deuxième carton jaune en près de 500 matches chez les pros.

« Perrin n’a pas fait exprès, le foot c’est comme ça »

Marcelo a pris la défense du Stéphanois. « Parfois, on veut le ballon et ça ne marche pas… Le foot c’est comme ça. C’est une blessure grave pour Mbappé, mais Perrin n’a pas fait exprès, il a essayé de toucher le ballon. Ça pouvait passer », a affirmé le défenseur central de l’OL dans Le Progrès. Comme quoi, la rivalité historique entre l’ASSE et les Gones peut aussi faire une pause.