PSG : le Kylian Mbappé de l’Atalanta Bergame lui aussi vers un forfait en C1 !

Malgré le succès contre Parme mardi en Serie A (2-1), l’Atalanta Bergame peine à maintenir son rythme effréné avant d’affronter le PSG. L’absence de Josip Ilicic y est pour beaucoup.

Kylian Mbappé ne lâche rien. Sans grande surprise, on a appris hier que l’attaquant du PSG se donnait corps et âme pour être de retour pour affronter l’Atalanta Bergame le 12 août en quarts de finale de la Ligue des champions à Lisbonne. Malgré sa blessure à la cheville contractée vendredi en finale de la Coupe de France contre l’ASSE (1-0), Mbappé veut défier le temps.

Un forfait reste toutefois à l’ordre du jour. Le cas Josip Ilicic est similaire du côté italien, ce qui serait un drame vu qu’il a planté 15 buts cette saison en Italie. En marge de la victoire contre Parme hier en Serie A (2-1), Gian Piero Gasperini a confirmé le malaise autour de son meilleur joueur (32 ans) et son probable forfait contre le PSG à Lisbonne en C1.

« C’est comme si Dybala manquait à la Juventus »

« Plus les jours passent, plus ça devient difficile de récupérer Ilicic, a déclaré le technicien italien, dans des propos rapportés par la Gazzetta dello Sport. C’est une sacrée absence. Nous n’avons pas de joueur avec les caractéristiques d’Ilicic. Nous devons nous adapter avec Pasalic, Malinosvkyi et Gomez. Il faut surmonter cette absence avec d’autres qualités. Il est fondamental pour nous. Jusqu’en mars, il a été dévastateur en championnat et en Ligue des champions. C’est comme si Dybala manquait à la Juventus, Immobile à la Lazio ou Lukaku à l’Inter. »

L’entraîneur de la Dea risque aussi de devoir s’inquiéter pour sa défense centrale, après la sortie sur blessure de José Luis Palomino durant la première période. L’Argentin a dû s’arrêter net après un sprint en raison d’une douleur à la cuisse.