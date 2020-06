ASSE, PSG : finale de la Coupe de France , Noël Le Graët en dit plus

false

Pour la finale de la Coupe de France, qui opposera l’ASSE au PSG et qui devrait logiquement se disputer, du public pourrait être présent au Stade de France.

C’est à ce jour une éventualité. Qui pourrait avoir lieu au tout début du mois d’août, le week-end du 8 précisément. On parle ici, et vous l’aurez sans doute compris, de la finale de la Coupe de France devant opposer l’ASSE au PSG. Outre la date, on ne sait toujours pas si des supporters pourront, en raison du COVID-19, s’installer dans les tribunes du Stade de France.

Il y a quelques minutes, dans un entretien accordé à l’Agence France Presse, le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, en a dit plus sur le sujet. Oui, il devrait y avoir une jauge et un peu de public au SDF. Restera à répartir les billets entre les deux clubs, ce qui ne s’annonce pas simple…Extrait.

« On est en conversation permanente, avec des avancées qui me paraissent positives. »

« La finale de Coupe de France entre Paris et Saint-Etienne pourrait-elle se jouer cet été devant des supporters, même avec une jauge restreinte ? Bien sûr, c’est ce qu’on va demander. C’est mon souhait en tout cas. On a des contacts avec l’État. Ils pourront peut-être nous permettre de parler de jauge soit pour le début de championnat, soit pour les matches de Coupe. On est en conversation permanente, avec des avancées qui me paraissent positives. »