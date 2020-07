OL – Mercato : le PSG, rampe de lancement du départ de Depay ?

true

Memphis Depay a entamé sa préparation estivale avec le mors aux dents, lui qui a passé une bonne partie de la saison écoulée sur le flanc. Pourrait-il quitter l’OL au mercato ?

L’OL va devoir se racheter. Battus par les Glasgow Rangers lors de la première journée du Trophée Veolia jeudi (0-2), les Gones ont donné l’impression de ne pas avoir appris de leurs erreurs passées. À savoir un manque de tranchant dans les deux surfaces et un état d’esprit collectif mitigé.

Ce soir, Rudi Garcia espère un rebond face au Celtic Glasgow (20h45) avec sans doute une place de titulaire réservée à Memphis Depay. L’attaquant batave a des fourmis dans les jambes, lui qui a passé une bonne partie de la saison écoulée sur le flanc. Si le joueur de 26 ans entend rendre service à l’OL, L’Équipe rappelle qu’il n’a toujours pas prolongé et qu’il pourrait se servir de ces prochains matches d’exposition afin d’« éblouir pour s’ouvrir la porte des grands clubs. »

Depay veut éblouir lors des prochains chocs de l’OL

On pense ici à la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG le 31 juillet au Stade de France, puis contre la Juventus Turin début août en ligue des champions. « On le sent déjà affûté, note le quotidien sportif. Aouar et Dembélé visent aussi des départs dans quelques semaines et ces ‘finales’ offrent un terrain d’expression hors norme. Comment mieux décrocher un transfert que d’être présent contre des adversaires de ce calibre ? »