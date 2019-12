PSG : Tuchel se frotte les mains à l’idée de recroiser l’ASSE

true

L’entraîneur du PSG Thomas Tuchel est doublement satisfait avant le quart de finale de la Coupe de la Ligue contre l’ASSE au Parc des Princes début janvier (7-8).

Le PSG n’a pas fait dans le détail mercredi au Mans. Les champions de France se sont qualifiés sans trembler en quarts de finale de la Coupe de la Ligue grâce à des buts de Pablo Sarabia (21e), Eric Maxim Choupo-Moting (40e), Kylian Mbappé (41e) et Angel Di Maria (47e). Après s’être mis à l’abri, les joueurs de la capitale ont tranquillement géré leur avance jusqu’au coup de sifflet final. Thomas Tuchel s’y attendait un peu et ne leur en veut pas vraiment.

Claude #Puel #NOASSE « Je trouve qu’on apprend. On a fait une meilleure entame. On a mieux géré la fin de match aussi. » « J’ai aimé le match de nos deux jeunes #Benkhedim et #Correia. »#FBsport #ASSE — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) December 18, 2019

« Je pense que c’était un match seulement pour gagner. Je ne vais pas être trop critique avec l’équipe, a-t-il déclaré en conférence de presse. Nous sommes toujours exigeants, mais avec la combinaison du terrain et du ballon, c’est plus dur pour nous de jouer précis, d’accélérer. On a aussi joué avec des joueurs qui ont manqué de rythme. Je n’attendais pas trop de mon équipe. On aurait pu marquer plus de buts. C’était un match un peu dur, fermé, mais pas de problèmes. »

Tuchel satisfait du match contre l’ASSE

L’entraîneur du PSG a ensuite évoqué avec délectation la réception de l’ASSE début janvier au Parc des Princes, une équipe qu’il vient de rosser chez elle en L1 (4-0). « Nous sommes très forts à domicile. C’est bien aussi au niveau de l’organisation, car nous avons beaucoup de matches, de vols en janvier. Ça arrive très vite après les vacances. C’est le défi de nous préparer », a-t-il commenté. Claude Puel semble lui aussi satisfait de croiser la route du PSG…