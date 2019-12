Equipe de France : Didier Deschamps a eu l’occasion de quitter les Bleus !

false

S’il a refusé de quitter l’équipe de France, Didier Deschamps aurait été sondé par un grand club étranger.

En poste depuis l’Euro 2012, Didier Deschamps pourrait atteindre les dix ans à la tête de l’équipe de France, lui qui a récemment prolongé son contrat avec les Bleus jusqu’à la Coupe du Monde 2022. Soutenu de manière inconditionnelle par Noël Le Graët mais critiqué par certains pour le jeu proposé, le sélectionneur des Champions du Monde aurait pu quitter la Fédération.

« Il y a toujours des sollicitations »

En effet, comme il l’a fait savoir vendredi soir sur « RMC », le Basque a été sollicité à plusieurs reprises… Dont une fois par un grand d’Europe. « Il y a toujours des sollicitations, des clubs diverses et variés, exotiques aussi oui. La Chine, oui… Des grands clubs européens ? Oui, il y en a eu un mais à partir du moment où je n’ouvre pas la porte, on ne peut pas rentrer. Je ne peux pas aller dans un pays où je ne parle pas la langue », a-t-il lâché.

Et si ce club mystère était … le Bayern Munich ?

D’après son ultime indice, on devine qu’il ne s’agit ni d’un club italien, ni d’un club anglais et sans doute pas non plus un club espagnol, la « Desch’ » ayant eu l’occasion de pratiquer ces trois langues lors de ses passages à la Juventus de Turin, à Chelsea et à Valence. Cela ressemble à s’y méprendre au Bayern Munich…