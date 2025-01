Real Madrid : comment le PSG a pourri les débuts merengue de Mbappé

Aujourd’hui parfaitement lancé, Kylian Mbappé a eu du mal à s’adapter au Real Madrid. Le staff merengue a très vite établi un diagnostic des maux qui ont frappé l’attaquant.

Si on a eu un peu peur pour lui du fait de ses débuts délicats au Real Madrid, Kylian Mbappé (26 ans) semble désormais bel et bien lancé avec les Merengue. Auteur d’un triplé samedi contre Valladolid, le Bondynois reste sur 8 buts lors des cinq derniers matchs et a enfin trouvé sa place dans son rôle de N°9 au sein de la Maison blanche.

Déjà auteur de 22 buts et 3 passes décisives en 31 rencontres toutes compétitions confondues, le capitaine des Bleus finit de faire taire les derniers sceptiques qui le voyaient sur la pente descendante et dans l’incapacité de se redresser.

Le spectre du PSG derrière les débuts ratés de Mbappé

Dimanche, The Athletic est revenu sur la période de doute de Kylian Mbappé, pointant du doigt le rôle du PSG et de sa campagne de démolition dans celle-ci. En effet, du côté du staff technique du Real Madrid, on estime que l’année 2024 compliquée de l’attaquant tricolore était dû à un « épuisement mental » né de ses dernières saisons à Paris.

S’il a eu besoin d’un petit temps d’adaptation à sa nouvelle vie madrilène, Kylian Mbappé a semble-t-il retrouvé le sourire dans un environnement devenu plus sain pour lui, loin des préoccupations contractuelles et des pressions qu’il pouvait subir dans son pays d’origine.

Retrouvez But Football Club sur les réseaux sociaux : Facebook, X , YouTube et désormais Instagram, TikTok ou encore Bluesky.

Abonnez-vous pour ne rien manquer de notre actualité et de nos vidéos.