Real Madrid : l’étonnante sortie de Vinicius Jr sur Kylian Mbappé

Vinicius Jr a fait savoir qu’il était prêt à se mettre au service de Kylian Mbappé au Real Madrid…

Si on a pu craindre que le début de l’aventure de Kylian Mbappé au Real Madrid et notamment le déclassement de Rodrygo crée des tensions entre le capitaine des Bleus et le clan des Brésiliens, il n’en a finalement rien été. Au contraire, à chaque fois qu’il en a l’occasion, Vinicius Jr ne manque pas de saluer sa belle relation avec le Bondynois.

« L’aider pour qu’il soit le meilleur buteur dans chaque compétition »

Dans un entretien à Real Madrid TV, « Vini » a même laissé entendre qu’il était prêt à se mettre au service de son partenaire : « Kylian est arrivé pour aider et nous voulons l’aider pour qu’il soit le meilleur buteur dans chaque compétition. »

Quand on connait les objectifs de Ballon d’Or du Brésilien, qui ne s’est toujours pas complètement remis de son échec face à Rodri il y a quelques semaines, on ne peut qu’être étonné de cette déclaration d’allégeance. Et si c’était ça la plus belle réussite du Real ? Savoir faire cohabiter des égos incroyables…

