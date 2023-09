FC Barcelone : Cancelo s’est déjà fait remarquer pour ses grands débuts au Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Hier soir, lors du succès du FC Barcelone sur la pelouse d’Osasuna (2-1), João Cancelo a fait ses débuts avec les Catalans. Après un seul entraînement avec le groupe et sans avoir joué une minute de match depuis le 30 juillet, le latéral portugais est entré à la 59e minute à la place de Sergi Roberto. Un soulagement pour les Blaugrana qui ont enfin trouver un joueur de classe mondial pour occuper le flanc droit.

Cancelo fait un heureux

Ce lundi, Sport, a révélé une anecdote sur João Cancelo qui s’est déroulée en fin de match. « Dès le coup de sifflet final, Joao a vu un garçon portant le maillot du Barça sortir des tribunes du Sadar et se diriger directement vers lui. Ils se sont embrassés et, en une seconde, Cancelo n'a pas hésité à lui enlever son maillot et à le lui donner. Derrière lui arrive l'employé de la sécurité, à qui le joueur du Barça dit de le laisser partir en paix », raconte le quotidien sportif catalan.

Podcast Men's Up Life