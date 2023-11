FC Barcelone : dans la douleur, le Barça obtient un succès précieux face à Alavés

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le FC Barcelone n'avait pas le choix. Au sortir d'une semaine agitée, avec une courte victoire sur le Real Sociedad et une défaite en Ligue des Champions sur le terrain de Donetsk, les joueurs de Xavi se devaient de s'imposer, et de séduire, face à la modeste formation d'Alavés. Surtout que le Real Madrid, samedi soir, s'était largement imposé au Bernabeu face à Valence, 5-1.

Lewandowski signe un doublé

Pas de quoi, pourtant, pousser Lewandowski et les siens à prendre les devants. Bien au contraire. Au bout de dix-huit secondes de jeu, c'est même Alavés qui ouvrait le score ! Lancé sur le côté gauche, Lopez centrait en direction d'Omorodion, au premier poteau, qui coupait la trajectoire du ballon et surprenait Ter Stegen (0-1, 1e). Pas de quoi, pourtant, réveiller le Barça, amorphe et incapable de mettre en difficulté le 13e de Liga ! A tel point que ni Lewandowski, ni Yamal, ni Joao Felix, ne se procuraient la moindre occasion pour égaliser.

Au retour des vestiaires, et au terme d'un discours sans doute muscle de Xavi, les joueurs catalans allaient enfin se montrer dangereux. Joao Felix, à la 49e minute, oubliait Yamal, mais quatre minutes plus tard, sur un excellent centre de Koundé, Lewandowski, d'une tête imparable décroisée, trompait Sivera pour le but de l'égalisation (1-1, 53e). Les Catalans mettaient ensuite le pied sur le ballon, multipliaient les situations dangereuses aux abords de la surface de réparation adverse sans faire preuve de justesse dans le dernier geste. Joao Felix ne cadrait ainsi pas sa frappe (58e), ni sa tête (67e) et Lamal butait sur Sivera (72e). Quatre minutes plus tard, sur un excellent ballon donné en profondeur par Martinez, Ferran Torres était crocheté dans klaxonne surface de réparation d'Alavés par Abqar. Penalty incontestable transformé par Robert Lewandowski qui signait un doublé (2-1, 77e).

Dans la douleur, et une nouvelle fois avec un petit but d'écart, le FC Barcelone obtenait un succès néanmoins précieux. Qui lui permet, à la 3e place de la Liga, de rester à bonne distance du Real Madrid (2 points) et de Gérone (4).

Prochain rendez-vous, dans quinze jours, sur la pelouse du Rayo Vallecano.

