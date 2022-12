FC Barcelone - Mercato : coup dur pour N’Golo Kanté (Chelsea)

Encore un coup dur pour N’Golo Kanté ! Privé de la Coupe du Monde 2022 en raison de nombreuses blessures à répétions, le milieu de terrain français est encore indisponible à l’heure actuelle. L’entraîneur de Chelsea vient d’annoncer qu’il serait absent jusqu’à fin février-début mars.

« Mon objectif est de l’aider à retrouver la forme dès que possible, et de le faire revenir sur le terrain de la bonne manière, parce que nous ne l’avons pas vu. », a expliqué Graham Potter ce jeudi en conférence de presse.En fin de contrat en juin prochain, le Champion du Monde est sur les tablettes du Barça. La presse catalane annonce depuis plusieurs semaines que la base du deal est pratiquement bouclée entre les différentes parties.

De son côté, le coach du Barça, Xavi, apprécierait l'option de N’Golo Kanté pour apporter du physique et de l'expérience dans son milieu de terrain. Il y a quelques jours, Sport annonçait que l’arrivée du Français au Barça dépendait de la façon dont le milieu de terrain de Chelsea se remettait de sa blessure aux ischio-jambiers. Il est donc bien possible que les dirigeants catalans cherchent une autre piste si les pépins physiques de N’Golo Kanté continuent…

N’Golo Kanté will not be back from his injury until end of February or probably March, Graham Potter has confirmed. 🚨🔵 #CFC



Sources confirm feeling reported for weeks and months: Kanté could leave as free agent at the end of the season. pic.twitter.com/CejTMNvUYY