FC Barcelone : face à Donetsk, les Blaugranas ne rassurent pas avant le Clasico

Il y a deux façons d'analyser le début de saison du FC Barcelone. La positive, consistant à retenir qu'à quatre jours de la réception du Real Madrid, les Blaugranas sont toujours invaincus, toutes compétitions confondues (8 victoires, 3 nuls), après leur succès sur le Shakhtar Donetsk (2-1). Et il y a la négative, résultante de l'ennui généré par un jeu franchement décevant, surtout depuis qu'une cascade de blessures a frappé l'effectif de Xavi (De Jong, Pedri, Lewandowski, Koundé, Raphinha...). Au vu des deux derniers matches des Catalans, contre Bilbao (1-0) et Donetsk, on a plutôt envie de voir le verre à moitié vide, alors qu'arrive un Real Madrid certes diminué lui aussi mais qui a montré d'autres choses dans le jeu.

Ferran, plus poisson rouge que requin

Ce soir face aux Ukrainiens, il y a bien eu des satisfactions comme l'incroyable Fermin Lopez, auteur à 20 ans de son premier but en Champions League d'une frappe surpuissante. Mais il y a eu aussi des déceptions telles Marcos Alonso dans le couloir gauche, Inigo Martinez dans l'axe de la défense ou même Ferran Torres. L'attaquant, qui a inscrit le premier but, a dit en conférence de presse qu'il alternait entre requin (son surnom) et mégalodon mais, dans les faits, il est plus souvent poisson rouge qu'autre chose. Robert Lewandowski est attendu pour le Clasico. Si le Polonais n'est pas rétabli, ça s'annonce compliqué pour les Blaugranas, surtout que Joao Félix a demandé à sortir de lui-même à un quart d'heure du coup de sifflet final...

