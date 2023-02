FC Barcelone - Mercato : Ansu Fati fait une annonce forte sur son avenir

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Ces dernières semaines de nombreuses rumeurs ont évoqué un potentiel départ du Barça d’Ansu Fati. Manque de temps de jeu, valeur marchande… plusieurs informations ont circulé autour de l’international espagnol. Cependant, Xavi avait confirmé sa volonté de garder son joyau.

« Un départ ? Non, non, et non. Les choses vont s’arranger pour lui. Nous devons être patients. Ansu est un atout énorme pour le club. Il a 20 ans et a besoin de temps, comme tout le monde. Les choses vont s’arranger pour lui », avait confié l’entraîneur des Blaugranas en conférence de presse il y a quelques semaines.

Fati ne se voit qu’au Barça

Ansu Fati n'imagine pas une seconde son avenir ailleurs qu'à Barcelone, il a mis les choses au point à l’occasion d’un évènement caritatif dont il est le parrain. « J'ai un contrat jusqu'en 2027 et j'espère pouvoir passer encore plus d'années ici. Je veux passer de nombreuses années au Barça », a expliqué l'attaquant des Catalans dans des propos rapportés par Sport.