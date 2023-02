FC Barcelone, Real Madrid : les Blaugranas attentifs au dernier dérapage de Vinicius Jr

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Nous l'avons relayé plus tôt dans la journée : hier à Pampelune, Vinicius Jr s'est distingué par un but et une passe décisive lors de la victoire 2-0 de son équipe mais également par des coups d'énervement en direction de ses adversaires mais aussi de l'arbitre. Une caméra l'a surpris en train d'inviter le sifflet à "aller se faire f...", le tout en insultant sa maman. Un énième coup de sang qui ne devrait pas rester impuni. Et on peut compter sur le FC Barcelone pour y veiller.

En effet, le 8 novembre dernier, toujours au stade El Sadar de Pampelune, Robert Lewandowski avait été expulsé pour double avertissements après des coups de coude répétés sur des adversaires. En quittant le terrain, il avait mimé un geste prétendument offensant envers l'arbitre. Ce qui lui avait valu deux matches de suspension supplémentaires pour un total de trois. Si Vinicius Jr s'en tire sans aucune sanction, le FCB pourra donc s'estimer léser. Même si on l'imagine mal hurler au complot arbitral vu les dernières révélations faites sur son compte avec un ancien sifflet...