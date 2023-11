FC Barcelone : réunions de crise... 5 joueurs ont pris la parole, Xavi ne fait plus l'unanimité !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Une victoire en forme de hold-up à la Real Sociedad (1-0) et une défaite en C1 contre Donetsk (0-1) : le FC Barcelone n'a pas du tout rassuré après le Clasico perdu face au Real Madrid (1-2) et Xavi est dans le dur. Le site ActualitésBarça évoque une réunion tenue mercredi, au lendemain de la défaite en Ligue des champions, entre Xavi et ses joueurs.

Laporta soutient Xavi, mais le club doute de lui

Soucieux de désamorcer des tensions, Xavi aurait demandé aux joueurs de s'exprimer et cinq d'entre eux auraient pris la parole : Lewandowski, Ter Stegen, Gündogan, Koundé et Araujo. Tous auraient dit que les joueurs assumaient leurs responsabilités et la réunion se serait terminée avec un discours positif de Xavi sur la capacité de l'équipe à redresser la barre. Mais le coach catalan aurait pris part à une autre réunion, avec l'état major du club. Et si Joan Laporta lui aurait affiché son soutien, d'autres membres du board douterait de plus en plus de lui. L'étau semble donc se resserrer...

