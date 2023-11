FC Barcelone : un nul arraché sur le fil au Rayo, les affaires de Xavi ne s'arrangent pas !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Après sa défaite à Donetsk et ses victoires tirées par les cheveux contre la Real Sociedad et Alavès, le FC Barcelone se déplaçait ce samedi dans la banlieue de Madrid, sur le terrain du Rayo Vallecano, sans Gavi out jusqu'à la fin de la saison après sa rupture des ligaments croisés du genou droit, et sans Marc-André ter Stegen. Avec les retours de Frenkie De Jong, capitaine, et de Pedri, qui fête aujourd'hui son 21e anniversaire, le Barça se devait de faire un bon réultat pour revenir dans la course au titre derrière le Real et Girona. Mais ça n'a pas été le cas.

Un petit point, sur un csc

Alors que Pedri (14e) et Yamal (28e) ont eu deux occasions, c'est le Rayo qui a ouvert le score en fin de première mi-temps sur une demi-volée de Unai Lopez (1-0, 38e). Yamal a été le Blaugrana le plus incisif de la première période. Au retour des vestiaires, les Catalans ont haussé le rythme mais Torres a buté sur Dimitrievski, le gardien du Rayo (54e), Pedri n'a pas cadré (56e). Le Barça a dominé, poussé, et ses efforts ont été récompensés en fin de match avec l'égalisation sur un csc de Lejeune, après un centre de Baldé repris par Lewandowski (1-1, 82e). Les entrées de Raphinha et Lopez ont fait du bien. Mais au final, ce point n'arrange pas vraiment les affaires du Barça et de Xavi, de plus en plus contesté.

Podcast Men's Up Life