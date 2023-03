FC Barcelone : Xavi a déjà tranché pour son avenir

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Xavi aurait déjà pris sa décision pour son avenir. En effet, selon les informations du journaliste turc, Ekrem Konur, le technicien de 43 ans serait heureux d'entraîner le club de son coeur et devrait accepter l'offre de prolongation de contrat. Sauf retournement de situation, Xavi devrait donc bientôt être lié jusqu'en juin 2026 avec le Barça.

🚨Barcelona wants to extend Xavi's contract until 2026. The Spanish coach is happy to be at the Catalan club and will accept the offer of a new contract extension.🇪🇸 🔵🔴 #ForçaBarça https://t.co/CmcyUnZxWa pic.twitter.com/Pbp1xNSmja