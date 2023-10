FC Barcelone : Xavi annonce une pluie de bonnes nouvelles avant Bilbao et égratigne le Real Madrid !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

En conférence de presse ce vendredi, Xavi a mis en garde ses joueurs alors que le FC Barcelone va retrouver la Liga ce dimanche avec un match contre l'Athletic Bilbao. "L'Athletic réalise un excellent début de saison, a-t-il expliqué. C’est une équipe courageuse et très physique. Ce sera un adversaire difficile mais nous devons gagner. A Montjuïc nous nous débrouillons bien, nous nous y sentons bien."

"La réduction de la sanction de Nacho est surprenante"

Surtout, Xavi a fait son point santé habituel et il a annoncé que l'infirmerie se vidait puisque Araujo, Gundogan, Yamal et Balde seront tous disponibles pour affronter les Basques. Koundé, en revanche, manquera à l'appel, tout comme Lewandowski. Enfin, le coach blaugrana s'est étonné d'une décision prise par LaLiga... "La réduction de la sanction de Nacho est surprenante. L'année dernière, Robert Lewandowski a perdu 3 matchs, on a demandé qu'il soit réduit et on ne nous a même pas écoutés. Ça surprend." Et à lui de conclure... "On parle de trop de choses extra-sportives quand le Barça va bien. À mon époque, on nous accusait de dopage... c'est ça le madridisme sociologique."

