FC Barcelone : Xavi ne valide pas la prestation contre le Celta et donne des nouvelles de De Jong

Son analyse du match

« Il y a eu du désordre défensivement. Iago Aspas et Larsen nous ont fait du mal défensivement, ce n'était pas un bon match. On va analyser nos erreurs tactiques mais on retiendra le courage, la volonté de l'équipe ce soir. C'est quelque chose qui forme une équipe. Normalement, à 0-2 à domicile tu es quasiment vaincu mais avec cette génération de jeunes, ils n'ont pas peur et ont une mentalité de gagnant (…) C'est bien d'avoir ce courage mais ce n'est pas le chemin, le chemin c'est ce qu'on a vu contre le Real Betis et Antwerp ».

Sur la blessure de Frenkie de Jong

« Je ne sais pas, il doit encore fait des tests. C'est un joueur fort, qui travaille, c'est difficile qu'il demande le changement. S'il a demandé, c'est qu'il a quelque chose ».

De Jong sur le flanc jusqu'en novembre ? Du côté de la presse catalane, on annonce déjà l’absence de Frenkie De Jong pour cinq à sept semaines. Sans doute jusqu’à la trêve de novembre. Enorme coup dur pour les Blaugranas. 5 à 7 semaines d'absence pour Frenkie de Jong selon les premiers pronostics sortis par la presse. — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) September 23, 2023

« Nous devons nous améliorer dans le jeu »

La chance du Champion ?

« J'espère que nous pourrons dire que nous avons eu la chance du champion à la fin de la saison. Nous avons gagné un match qui pourrait être très important... mais nous devons nous améliorer dans le jeu car aujourd'hui nous n'étions pas très bons ».

