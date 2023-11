FC Barcelone : Xavi récupère son talisman pour défier le Rayo Vallecano

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Enfin ! Ce matin, le FC Barcelone a dévoilé la liste des joueurs retenus pour le déplacement à Vallecas, dans la banlieue de Madrid, et Frenkie De Jong en fait partie ! Le Néerlandais a été victime d'une entorse à une cheville le 23 septembre face au Celta Vigo (3-2) et il a mis beaucoup de temps à s'en remettre. Il était attendu pour le Clasico de la fin octobre mais, comme il ressentait encore des douleurs, il a été préservé.

6 victoires et 1 nul avec De Jong titulaire depuis le début de la saison

Ce retour au jeu de l'ancien de l'Ajax est très important pour Xavi. D'abord parce que Gavi est out jusqu'à la fin de la saison et que son milieu s'en trouvait logiquement affaibli. Ensuite parce que De Jong est un véritable talisman. Avec lui sur le terrain, le Barça ne s'est jamais incliné cette saison (6 victoires, 1 nul). Et ce n'est certainement pas un hasard, tant son activité comme sa justesse dans le jeu sont grandes. Il y a donc de bonnes chances pour que l'entraîneur blaugrana le titularise cet après-midi face au Rayo.

