FC Barcelone : Xavi répond à Ancelotti pour Fati et calme les polémiques

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

La forme de son équipe après Getafe et avant Cadix

"L'équipe est prête. Elle s'est entrée avec intensité pour essayer de surprendre Cadiz. Sergio (Gonzalez) est un grand entraîneur. Ils évoluent en 4-4-2 avec un bloc bas. Ils font du bon boulot. Nous espérons montrer notre meilleur visage."

Sur un intérêt du Real Madrid pour Ansu Fati

"C'est une blague, non ? J'ai été très clair concernant Ansu. Des débats sans fondement sont lancés. Ansu est un joueur important, un patrimoine du club, de son présent et de son futur."

"J'aime Deco..."

Sa sanction de deux matches après son expulsion à Getafe

"Il faut respecter cette sanction. Je ne veux pas générer plus de polémique. Ma colère est passée et je veux me concentrer sur ce que je peux contrôler. Je dois me maîtriser un peu plus et dominer les matches depuis la zone technique."

L'arrivée de Joao Félix et le changement de responsable du football

"Je ne peux pas donner de nom. Les dirigeants sont au courant de ce que nous pensons être le meilleur pour l'équipe. Nous verrons si nous pouvons nous renforcer. Cela fait quelques jours que je suis au courant pour le départ de Mateu (Alemany). C'est une décision prise par le club. Nous avons bien travaillé ensemble. Je tiens à dire que je n'ai pas mal parlé de Deco. Il paraît que nous avons de mauvaises relations mais c'est un mensonge. Je crois que nous allons bien travaillé ensemble, je l'apprécie beaucoup. Débat réglé. J'aime Deco comme j'aime Mateu et Jordi (Cruyff). Je leur souhaite bonne chance là où ils vont."

Sa priorité du Mercato est claire

"Signer un latéral est une priorité, oui."

