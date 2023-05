Le Real Madrid snobe Mbappé pour une piste du PSG, Messi au Camp Nou la semaine prochaine ?

Au menu de Sport : l'interview du président du FC Barcelone, Joan Laporta, le Barça qui se rapproche de son grand objectif financier de l'année ou encore Marco Asensio qui se dirige vers un départ libre du Real Madrid cet été.

Si Mundo Deportivo fait également sa Une sur Joan Laporta, le quotidien catalan croit savoir que les trois priorités des dirigeants du Barça une fois qu'ils auront le feu vert de la Liga serait les enregistrements de Ronald Araujo et Gavi et du retour de Lionel Messi. Mundo Deportivo annonce également que la Pulga aurait été invité par le club blaugrana pour la cérémonie d'adieu de Sergio Busquets et Jordi Alba au Camp Nou, qui aura lieu la semaine prochaine.

Les présidents sont décidément à l'honneur ce samedi dans la presse espagnole puisque du côté de Marca, c'est le patron de l'Atlético Madrid, Enrique Cerezo, qui a été interviewé. Le journal madrilène annonce également que le milieu de terrain du Borussia Dortmund, Jude Bellingham, devrait officiellement rejoindre le Real Madrid la semaine prochaine.

🚨🚨💣 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐍𝐄𝐖𝐒: Real Madrid and Borussia Dortmund have reached an agreement for the transfer of Jude Bellingham. He'll join Real Madrid next week. 6 year deal ✍✅ [MARCA]. pic.twitter.com/uQi7OIL6Dd