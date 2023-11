Lionel Messi fait une grande annonce sur son avenir

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le choc entre le Brésil et l'Argentine cette nuit a été très chaud, au Maracana de Rio. Des incidents ont éclaté en tribunes et les forces de l'ordre n'ont pas ménagé les supporters argentins, que le gardien Emiliano Martinez a voulu défendre. Sur le terrain, l'Argentine l'a emporté 1-0 grâce à un but de Nicolas Otamendi, et le public s'en est pris à sa propre équipe en fin de match, notamment au sélectionneur Fernando Diniz. La rencontre a également été marquée par un échange houleux entre Rodrygo et Lionel Messi.

"Je vais me préparer pour faire une grande année"

A sa sortie des vestiaires, La Pulga est revenu sur ce climat nauséabond... "On a vu comment ils frappaient les gens, comme ce qui s’est passé lors de la finale du match de la Copa Libertadores où ils tapaient avec des bâtons. Il y avait des joueurs qui y avaient des familles dans ces tribunes", a expliqué l'ancien joueur du Barça et du PSG à la télévision argentine. Sorti sur blessure à la 77e minute, Messi s'est voulu rassurant... "J’ai une gêne aux adducteurs depuis quelque temps mais je vais me soigner. J’ai le temps de me rétablir et de commencer bien l’année. Je vais me préparer pour faire une grande année, avec une bonne pré-saison."

