Bruna Biancardi trahie, Neymar entretiendrait une "relation intermittente" à Barcelone !

Comme l’a fait savoir le paparazzi Jordi Martin, dans l’émission brésilienne Amor y Fuego, Neymar Jr entretiendrait une relation régulière avec l’une des jeunes femmes avec lesquelles il a été aperçu récemment… et, le monde étant tout petit, il se trouve que c’est une amie de l’actuelle fiancée de Gerard Piqué, Clara Chia.

Carola Gil, la femme qui menace le couple Neymar – Bruna Biancardi

Son nom ? Carola Gil. Elle aurait travaillé en tant que serveuse avec la femme qui a fait exploser le couple de Shakira et serait également proche de la célèbre chanteuse argentine Tini Stoessel. « Ils se voient depuis de nombreux mois, Carola est venue à Paris à plusieurs reprises pour être avec lui ; elle était présente à son anniversaire », a fait savoir le photographe, parlant d’une « relation intermittente mais durable dans le temps ».

Si on le pensait rangé et sérieux depuis son départ en Arabie Saoudite à Al-Hilal, Neymar Jr semble avoir de vrais soucis à contenir sa trop grande libido pour la plus grande détresse de sa fiancée. « A nouveau déçue » de la situation, Bruna Biancardi se pose beaucoup de questions sur la suite de leur histoire…

