Vitor Roque sauve un FC Barcelone déprimant face à l'Osasuna

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

De ce match en retard de la 20e journée de Liga entre le FC Barcelone et l'Osasuna Pampelune (1-0), on ne retiendra qu'une chose : le premier but de Vitor Roque sous les couleurs blaugranas. Le Tigrinho, arrivé de l'Atlético Paranaense fin décembre, est entré en jeu à la 61e minute, a marqué moins de soixante secondes plus tard et a provoqué une expulsion à la 66e. Son but a été inscrit de la tête, suite à un centre de la gauche de Joao Cancelo. Le Brésilien, plein d'envie, explosif, a sauté au premier poteau et bien coupé la trajectoire enveloppée du centre. Un beau but.

Dans le jeu, c'est toujours le néant

Mais le reste, tout le reste, est à oublier. Dans le jeu, ça a été une fois de plus le néant. Une semaine après l'élimination de la Coupe du Roi à Bilbao (2-4 a.p.), quatre jours après l'humiliation contre Villarreal (3-5) qui a incité Xavi à dire qu'il partirait en juin, cette équipe est traumatisée. Et en plus de ça, elle compte ses blessés, puisque Ferran Torres est sorti d'entrée de jeu. Cela fait neuf joueurs à l'infirmerie ! Lundi, lors du déjeuner organisé par Robert Lewandowski, les Blaugranas se sont dits qu'ils pouvaient encore sauver leur saison en remportant la Champions League. Au vu de ce qu'ils ont montré ce soir, ils en sont clairement incapables !

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

A Dream Come True pic.twitter.com/5OJxdpkUK8 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 31, 2024

Podcast Men's Up Life