FC Barcelone : le Barça va perdre son architecte du Mercato !

« Bien qu'il quitte officiellement le club le 1er juillet, grâce à un accord informel, Mateu Alemany s'est engagé à terminer le marché des transferts de l'équipe première cet été, même si cela doit se faire dans les derniers instants de la fenêtre de transfert », a fait savoir le Barça dans son communiqué.

Joan Laporta a rendu hommage à l'homme qui « a permis au FC Barcelone de réaliser des opérations qui semblaient impossibles et de doter l'entraîneur d'une équipe compétitive dans le cadre des problèmes financiers actuels ». Suite au départ de Mateu Alemany, le Barça va restructurer sa structure exécutive.

Mateu Alemany to leave Barça on June 30 to begin a new professional project



