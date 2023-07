FC Barcelone – Mercato : 4 joueurs bloquent encore la venue de Vitor Roque !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Si le FC Barcelone est tombé d'accord avec l'Athletico Paranaense (D1 brésilienne) pour Vitor Roque contre un transfert qui pourrait chiffrer à 61 M€ bonus inclus, l'attaquant de 18 ans n'est pas encore certain de pouvoir signer en Catalogne cet été... Ni même en janvier 2024 comme le prévoit le plan initial.

Au moins deux départs nécessaires pour sa venue cet été

En effet, serré de près par le fair-play financier espagnol, le Barça doit s'assurer d'une place dans sa masse salariale pour pouvoir inscrire Vitor Roque le plus rapidement possible. D'après le journaliste de AS Javi Miguel, le FC Barcelone doit vendre au moins deux joueurs parmi les quatre suivants s'il veut faire venir le Brésilien cet été. Sont concernés par ce plan de cession : Franck Kessié, Eric Garcia, Ferran Torres et Ansu Fati.

En attendant l'officialisation du deal Vitor Roque, le FC Barcelone fait son possible pour éjecter ses indésirables. Le journaliste italien Rudy Galleti (Sky Sport) explique que les Blaugranas ont déjà proposé Eric Garcia ainsi que Clément Lenglet à la Juventus Turin, qui cherche un nouveau défenseur. L'un de ces deux joueurs pourrait être une option en cas d'échec du dossier Aymeric Laporte (Manchester City).

Le club compte 4 joueurs transférables & susceptibles de générer des revenus d'une manière ou d'une autre : Kessié, Eric Garcia, Ferran et Fati. Ce n'est que si le Barça parvient à se débarrasser de 2 de ces 4 joueurs qu'il pourra faire venir Roque dès cet été. @fansjavimiguel — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) July 8, 2023

