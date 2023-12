FC Barcelone - Mercato : André (Fluminense) a marqué des points malgré la déroute face à City

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

La priorité du FC Barcelone pour janvier ou, au pire, pour juin est le recrutement d'un milieu défensif. Le départ de Sergio Busquets cet été a laissé un immense vide qu'Oriol Romeu n'a pas su combler. L'erreur de casting est manifeste et doit être corrigée. Deco supervise plusieurs joueurs et il a eu l'occasion vendredi, à l'occasion de la finale du Mondial des Clubs, de se faire une idée plus précise du potentiel du Brésilien André.

Il a réussi 99% de ses passes face à City

Âgé de 22 ans, la sentinelle de Fluminense a été opposée à ce qui se fait de mieux sur la planète avec Manchester City. Les Cariocas ont pris une volée (0-4) mais André, lui, a brillé. Il a réussi 99% de ses passes (69 sur 70) et s'est montré aussi bon techniquement que dans le placement. La dernière inconnue, c'est qu'il joue dans un schéma à deux milieux défensifs à Fluminense et ce ne sera pas le cas à Barcelone. Mais sa prestation en Arabie Saoudite a en tout cas convaincu Deco qu'il avait le talent pour porter le maillot blaugrana.

