FC Barcelone - Mercato : Après Pedri, une nouvelle prolongation XXL se profile avant le Clasico

Au tour d’Ansu Fati de prolonger avec le Barça. Après Pedri il y a peu qui a prolongé son bail au FC Barcelone jusqu’en juin 2026 avec une clause à 1 milliard d’euros, Mundo Deportivo révèle ce mardi que le Barça serait tombé d’accord avec l’agent du joueur, le célèbre Jorge Mendes (également agent de Cristiano Ronaldo) pour prolonger sa pépite. Le média espagnol rapporte même que Mateu Alemany, directeur sportif du FC Barcelone se serait rendu à Porto, lieu où réside Jorge Mendes pour formaliser l’accord avec l’agent portugais.

De son côté Sport rapporte plus de détails sur ce nouveau contrat. Il devrait s’agir d’un contrat courant jusqu’en juin 2027 avec à la clé une augmentation importante des émoluments du jeune attaquant espagnol ainsi qu’une clause libératoire également à 1 milliard d’euros comme Pedri. «Nous avons dû accepter certaines conditions, mais c'est un contrat juste et bon pour le club et le joueur, qui percevra ce qu'il mérite au vu de sa trajectoire et de sa marge de progression » aurait déclaré une source proche à Sport. Le Barça serait dans l’optique d’annoncer officiellement cette nouvelle avant le Clasico face au Real Madrid ce dimanche.

