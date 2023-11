FC Barcelone – Mercato : ça se confirme pour Vitor Roque, Deco ouvre la porte

Avec la blessure de Gavi, out jusqu’à la fin de saison, le FC Barcelone va pouvoir retirer le milieu de terrain de sa liste pour la Liga et utiliser la capacité salariale pour accueillir sa recrue Vitor Roque (Atheltico Paranaense).

Révélée par Mundo Deportivo, le processus n’est pas encore acté mais cela devrait bien aller à terme comme l’a laissé entendre le directeur sportif Deco au micro des diffuseurs en marge de Rayo Vallecano – FC Barcelone (1-1) :

« Il n’a pas encore été décidé si nous enregistrerons Vitor Roque ou non mais je pense qu’en fin de compte, cela pourrait être une possibilité », a fait savoir le Portugais au sujet du jeune Brésilien, ardemment réclamé par Xavi.

🔵🔴🇧🇷 Barça director Deco: “It has not yet been decided whether or not we will register Vitor Roque”.



