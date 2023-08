FC Barcelone – Mercato : coup de tonnerre, la recrue phare de l'été pourrait déjà claquer la porte !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le FC Barcelone serait-il dans une situation beaucoup plus grave que sa communication depuis le début de l'été ne le laisse croire ? Alors qu'en Catalogne, on agite le fantasme d'une arrivée de Bernardo Silva en lieu et place d'Ousmane Dembélé, une bombe est tombée dans le quotidien AS : la plus grosse recrue de l'été du Barça Ilkay Gündogan pourrait déjà quitter les Blaugranas !

En effet, comme le rapporte le média madrilène, le milieu de terrain – arrivé libre de Manchester City – n'a toujours pas été inscrit par le Barça auprès de la Liga. Or Gündogan dispose d'une clause dans son contrat qui lui permet de partir librement avant le début de saison s'il n'est pas inscrit à l'entame du championnat.

Le Barça n'a plus que huit jours pour sauver la face avec Gündogan

Le FC Barcelone, qui n'a inscrit que 13 joueurs pour l'instant, n'a plus que huit jours pour faire entériner les qualifications de ses joueurs. Selon TV3, l'argent nécessaire pour activer les recrutements de l'international allemand ainsi que ceux d'Oriol Romeu et Iñigo Martinez devait venir de la vente de 16% des studios du Barça pour 60 M€ mais cette dernière a capoté.

On comprend mieux pourquoi les Blaugranas ne se sont pas opposés au départ d'Ousmane Dembélé pour seulement 25 M€ et ont ouvert la porte de l'Arabie Saoudite à Franck Kessié... En revanche, ce n'est pas très engageant pour la piste menant à Bernardo Silva.

