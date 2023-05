FC Barcelone - Mercato : des départs à prévoir mais pas pour Messi ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

On ne parle (presque) plus que de ça. De son éventuel retour au FC Barcelone, lié, comme vous le savez, à un immense plan d'économies et de nombreux départs afin de convaincre la Liga espagnole. Lui, c'est Lionel Messi, l'Argentin du PSG, suspendu par le club français, et qui ne manquera pas d'être courtisé l'été prochain.

Le Barça et son président Laporte tente-t-il vraiment le coup ? Les réponses divergent. Seule. certitude, et comme le rappelle le quotidien l'Equipe ce jour, les départs attendus cet été sont surtout prévus pour faciliter des dossiers de prolongations. Ainsi, si Kessié, Fati et Raphinha font leurs valises, ce sera de l'argent frais pour le traitement des cas Gavi, Araujo, Alonso et Sergi Roberto.

Reste à savoir si les caisses seront suffisamment pleines pour intégrer un certain Lionel Messi...