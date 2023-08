FC Barcelone - Mercato : Félix et Cancelo, ça brûle !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone est bien parti pour finaliser deux transferts dans les prochains jours. Le premier, le plus important aux yeux de Xavi, est celui de Joao Cancelo. Manchester City aurait donné son accord pour un prêt du latéral droit de 29 ans. Le dernier détail à régler concerne l'option d'achat. Les Blaugranas ont proposé 30 M€, selon Sport. Soit beaucoup moins que la valeur du joueur sur Transfermarkt (50 M€) ou le montant attendu par les Citizens. A voir si Pep Guardiola acceptera malgré tout, histoire d'aider son club de cœur et de se débarrasser d'un joueur dont il ne veut plus...

Un prêt payant pour Joao Félix

L'arrivée de Joao Félix devrait se décanter plus rapidement. Là aussi, un prêt est à l'étude, qui devrait rapporter 7 à 8 M€ à l'Atlético Madrid. L'attaquant est tellement pressé de partir loin de Diego Simeone qu'il a consenti de gros efforts salariaux. Reste que Xavi n'a pas validé sa venue et qu'il s'agit d'une lubie de Joan Laporta, désireux d'ajouter une star à son effectif chaque année...

Le calendrier du FC Barcelone pour 2023-24

🔵🔴 | #FCB



🙄 Última propuesta del Barça al City por Joao Cancelo



🤝 El Barça quiere una opción de compra de unos 30 millones de euros



✍️ @DBR8 https://t.co/VwDfZ0P0BJ — Diario SPORT (@sport) August 18, 2023

Podcast Men's Up Life