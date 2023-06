FC Barcelone - Mercato : Laporta planche sur un deal « top secret » au Qatar !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Alors que le cheikh Jassem ben Hamad al-Thani s'agace et attend toujours « une réponse claire » des Glazer pour le rachat de Manchester United (selon une source proche des négociations citée par l'AFP), cela bouge du côté du Qatar pour … le FC Barcelone.

Vers un nouveau contrat de sponsoring avec le Qatar ?

En effet, alors que ses équipes font actuellement des pieds et des mains pour se conformer au fair-play financier espagnol et pouvoir recruter cet été, Joan Laporta était lui en visite d'affaires à Doha, auprès de son ami Xavier Puig et de l'homme d'affaires Mohamed bin Abdullah Al-Attiyah (Baladi Holding Company).

Dans la presse ibérique, Joan Laporta a évoqué cette visite qui fait déjà beaucoup parler : « Je suis très heureux d'être au Qatar pour la première fois chez mon ami Abdullah, qui m'offre son hospitalité. Est-ce qu'on travaille sur des contrats de sponsorings ? C'est top secret ! On construit des relations.

Laporta sur ses relations avec l’homme d’affaires Mohammed bin Abdullah Al-Attiyah :



« Très heureux d’être au Qatar pour la première fois chez mon ami Abdullah, qui m’offre son hospitalité. Des contrats de sponsorings ? C’est top secret ? On construit des relations » pic.twitter.com/SGHqgZiQ8p — ?￰ンラヨ? (@BarcaFRNews) June 15, 2023

Alexandre Corboz

Rédacteur