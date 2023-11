FC Barcelone - Mercato : l'agent de Gündogan fait une sortie très cash sur son avenir

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Arrivé cet été au FC Barcelone, Ilkay Gündogan n’a pas mis longtemps avant de devenir le dépositaire du jeu blaugrana. Pion essentiel de Xavi, l’ancien homme fort de Manchester City a néanmoins regretté le manque de consistance de ses coéquipiers après le Clasico concédé au Real Madrid (1-2). Ses mots crus avaient secoué le Barça et trahissent peut-être de nouvelles velléités au sujet de son avenir personnel.

Pas de départ en vue

Ces derniers jours, des rumeurs ont fait état d'un intérêt de Galatasaray et d'un possible départ soit en Turquie soit en Arabie Saoudite. Ce qui a incité l'agent du joueur, Ilhan Gündogan, à sortir du silence. «Les nouvelles parues dans la presse ces jours-ci ne reflètent pas la vérité. Je n’ai rencontré personne de Galatasaray avant le match contre le Bayern. Il n’y a eu aucune discussion, aucune réunion ou quoi que ce soit au sujet d’Ilkay. Ni moi ni Ilkay ne pouvons comprendre comment cette nouvelle est arrivée. Ilkay est très heureux à Barcelone et se concentre sur ce qu’il veut y accomplir et sur ses objectifs.» (avec Foot Mercato)

