FC Barcelone - Mercato : l’avenir de Sergio Busquets au Barça reste flou

À 34 ans, Sergio Busquets est en fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone. Le milieu international espagnol aimerait continuer sa carrière en MLS mais une prolongation au Barça n’est pas exclue. Interrogé à ce sujet, le directeur sportif du club catalan reste flou sur l’avenir de la star espagnole…

« Sergio Busquets c’est un cas à part... C'est un joueur très spécial, un "homme d'un seul club", (…) Évidemment, le club est en contact permanent avec lui et ses agents, ce qui est normal, et le moment venu, une décision commune sera prise. Il y a des joueurs qui méritent un traitement spécial. Tout le monde mérite le respect, mais certains méritent un traitement spécial parce que c'est toute leur vie au Barça. Le moment venu, nous en parlerons. Ce n'est pas le club qui décide, c'est le joueur qui a le droit de décider quand le contrat prend fin. », a expliqué Jordi Cruyff à Mundo Deportivo.

